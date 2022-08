Bicentenario Brasile, arriva il cuore imbalsamato del primo imperatore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il prossimo 7 settembre il Brasile celebrerà il bicentenario della sua indipendenza. In vista di questa festa nel Paese sudamericano è arrivato il cuore imbalsamato del primo imperatore, sovrano portoghese che riconobbe l’indipendenza dello stato brasiliano. Il cuore di Pietro I, contenuto in un’urna dorata, è stato accolto nella capitale Brasilia con il cerimoniale riservato ai capi di stato esteri. Uno scoppio di cannoni ha accolto la reliquia, in presenza del presidente Jair Bolsonaro.