Usa, il virologo Fauci annuncia le dimissioni da Casa Bianca e Niaid

Il famoso immunologo americano rivela che da dicembre lascerà gli incarichi di consigliere medico dell'amministrazione Biden e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. "Voglio perseguire il prossimo capitolo", ha detto

Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e l’uomo che ha gestito non senza polemiche la lotta al Covid per conto di Washington in questi due anni di pandemia, si dimetterà a dicembre dopo oltre mezzo secolo di servizio. Lo ha annunciato lui stesso spiegando che lascerà sia l’incarico di consigliere medico della Casa Bianca sia la direzione del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). Intendo “perseguire il prossimo capitolo”, ha detto ai media americani.

Dagli esordi al Covid Fauci, 81 anni, guida il Niaid (l’Istituto Nazionale di allergie e malattie infettive statunitense) dal 1984. Vi era entrato come medico nel 1968, quando aveva 27 anni, e di lì a breve è stato individuato come astro nascente nel settore. Più di recente l’immunologo è stato anche consigliere medico capo di Joe Biden nella lotta alla pandemia. Poco prima, aveva affiancato il predecessore Trump trovandosi spesso in disaccordo con lui. Proprio lo scorso luglio, aveva annunciato che sarebbe andato in pensione entro la fine del mandato del presidente in carica.

Mezzo secolo di servizio Oltre che di Biden, il mandato di Fauci come direttore del Niaid lo ha visto consigliere di sette presidenti americani e lo ha messo in prima linea in tante emergenze sanitarie: dalla lotta all'Aids ai timori per l’antrace del 2001, dall’epidemia di Ebola e Zika a quella da coronavirus tuttora in corso. Durante i quasi quattro decenni della sua guida, l’Istituto Nazionale di allergie e malattie infettive è passato dall'essere un organismo poco conosciuto con un budget annuale di 350 milioni di dollari a una realtà nota in tutto il mondo disponibilità superiori ai 6 miliardi di dollari.