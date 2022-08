Scia luminosa nei cieli d'Italia: sono i satelliti Starlink di Musk

Nella serata di sabato 20 agosto diverse persone hanno avvistato una serie di luci nei cieli italiani. C’è chi ha pensato a delle stelle cadenti e chi agli ufo. In verità dietro c’è Elon Musk con il suo progetto Starlink, la costellazione di satelliti per l’accesso a Internet globale a banda larga ascolta articolo Condividi

Il fenomeno è stato descritto da molti come un "trenino luminoso", infatti era formato da 53 mini-satelliti, lanciati da SpaceX. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dal Friuli, dal Veneto, da Cortina, da Jesolo e da Teolo, in provincia di Padova. Ma il fenomeno ha interessato gran parte del Nord Italia. Lo Starlink è partito dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Dopo la separazione del modulo con i satelliti, il razzo è tornato sulla Terra, atterrando sulla nave "A shortfall of Gravitas", nell’Oceano Atlantico.

Che cos’è Starlink

leggi anche SpaceX, in orbita altri 60 satelliti per internet globale Starlink è un progetto di SpaceX, la società che fa capo a Elon Musk. L’obiettivo è quello di creare una enorme costellazione satellitare per fornire servizi Internet ad alta velocità via satellite, anche alle aree più remote della Terra. Il programma è nato nel 2015: prevede che diversi satelliti vengano lanciati in orbita in gruppi. Ad oggi, di questi gruppi, ne sono stati lanciati 13: in tutto, 775 satelliti a energia solare stanno orbitando intorno alla Terra. L’obiettivo di SpaceX è quello di realizzare una costellazione di 12 mila satelliti, da estendere eventualmente fino a 42 mila.

I dispositivi ai militari del battaglione Azov approfondimento Guerra Ucraina, Musk mette a disposizione servizi internet Starlink A inizio giugno il ministero della Difesa ucraino aveva ringraziato Elon Musk su Twitter postando una foto con i militari che mostravano un dispositivo Starlink. Nelle settimane precedenti infatti Mosca aveva apertamente accusato Elon Musk di aver fornito dispositivi per la connessione con Starlink ai militari del battaglione Azov. La consegna delle attrezzature, aveva scritto il direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, sarebbe avvenuta a fine febbraio da parte del Pentagono. Lo stesso Elon Musk aveva commentato l’accusa in modo ironico su Twitter: “Se dovessi morire in circostante misteriose, è stato bello conoscervi”, con riferimento ai metodi usati dai servizi segreti per colpire i personaggi scomodi.