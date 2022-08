Iraq, crollo in tempio sciita: 4 vittime, altri fedeli sepolti

Al momento, dopo il crollo del tempio sciita, si ha la certezza di 4 vittime, ma ci sono altri fedeli sepolti sotto le macerie. I soccorritori sono al lavoro per cercare di salvare altre persone, almeno due, mentre tre bambini sono stati trovati vivi e in buone condizioni. Il tempio, il Qattarat dell'Imam Ali, e' circondato da pareti rocciose, in parte franate sulla costruzione che e' in parte crollata. I soccorritori sono riusciti a passare ossigeno, cibo e acqua alle persone sepolte, con le quali c’è anche un contatto verbale. Le operazioni di soccorso sono molto delicate per il pericolo di ulteriori crolli. Il tempio si trova a circa 25 chilometri dalla città santa sciita di Kerbala e attira migliaia di pellegrini ogni anno. Dedicato all'Imam Ali, genero di Maometto e figura fondante dell'islam sciita, e' il luogo dove secondo la tradizione l'Imam si fermò con il suo esercito mentre andava alla battaglia di Siffin nel 657 e dove fece sgorgare una sorgente.