Sanna Marin e i video mentre balla: solidarietà delle donne finlandesi

Nonostante il clamore suscitato in patria, su Twitter hanno iniziato a circolare i filmati di donne che danzano, accompagnati dalla didascalia “Solidarity with Sanna”. Intanto la leader della repubblica scandinava si è sottoposta a un test anti-droga e si è difesa, sostenendo di non aver fatto altro che "ballare, cantare, abbracciare i miei amici e bere alcol"

Sanna Marin, la premier finlandese finita al centro di una polemica mediatica dopo la divulgazione di video privati in cui la si vede ballare, sta raccogliendo non solo critiche dall’opposizione ma anche solidarietà domestica: su Twitter stanno circolando filmati di diverse donne finlandesi mentre danzano e si divertono in feste con amici, accompagnati dalla didascalia “Solidarity with Sanna”. Un modo per dimostrare vicinanza alla premier