Siccità, in Cina fabbriche ferme per mancanza di energia idroelettrica

L'allarme siccità non è un problema che mette spalle al muro soltanto l'Europa. Se nel Vecchio Continente l'aggravarsi della crisi idrica ha già portato alla chiusura di una delle più grandi fonderie di zinco in Olanda, nel Sud-ovest della Cina sono numerose le aziende che hanno esaurito le riserve utilizzate per produrre energia idroelettrica e rischiano, per questo motivo, di dover chiudere i battenti dopo avere interrotto la produzione.

Colpita la produzione di pesticidi e fertilizzanti

A essere investite dal problema sono principalmente le fabriche che si trovano nella provincia del Sichuan e, in particolare, i produttori di pesticidi e fertilizzanti, che si fermeranno per almeno cinque giorni, mentre quelli di pannelli solari e cemento hanno chiuso o ridotto la produzione dopo che gli è stato ordinato di razionare l’energia.

Aiuti stanziati dal governo per l'emergenza

L’imposizione è dettata da una riduzione dei livelli di acqua nei bacini idroelettrici e da un aumento della domanda dell’energia per il funzionamento, tra l'altro, dell’aria condizionata, a causa delle temperature bollenti. Secondo l’agenzia Xinhua, il governo avrebbe stanziato circa 280 milioni di yuan (che corrispondono a 41 milioni di dollari) di aiuti durante il periodo di siccità nelle province di Hebei e Shanxi, nella regione della Mongolia Interna e nella provincia di Liaoning.