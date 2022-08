Maltempo in Francia, forti temporali e strade allagate anche a Parigi

Cronaca

Gli agricoltori toscani denunciano danni alle loro aziende con circa il 70% delle olive cadute a terra nel Fiorentino. Rinviato il Palio di Siena al 17 agosto e posticipate anche le gare degli Europei di nuoto che si sarebbero dovute tenere a Ostia il 18 agosto. Trombe d'aria in Puglia, nel Sassarese e nell'Irpinia

Il maltempo in varie zone d'Italia ha causato danni e disagi . Il nubifragio a Firenze ha gonfiato i livelli degli affluenti dell'Arno. Tromba d'aria nel Sassarese, chiusi tratti di Appia e Pontina nel Lazio a causa della caduta degli alberi. Il sindaco di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze, ha chiesto lo stato d'emergenza. Rinviato a domani il Palio di Siena, posticipate le gare degli Europei di nuoto a Ostia del 18 agosto (Nella foto: Firenze)

Una delle zone più colpite dal nubifragio in Toscana è la zona di Bagno a Ripioli. "Ho chiesto a Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze l'attivazione dello stato di emergenza", ha scritto in mattinata il sindaco Francesco Casini su Facebook. La Regione ha inviato la Colonna mobile della Protezione civile per le operazioni di pulizia e ripristino della zona di Grassina e delle aree limitrofe. (Nella foto: Firenze)