6/10 ©Ansa

I temporali e il forte vento hanno colpito anche l'Irpinia. Oltre trenta gli interventi dei Vigili del Fuoco ad Avellino, Ariano Irpino, Ospedaletto, Taurasi, Tufo, Summonte e Montemarano. In via Ferrante, ad Avellino, il vento ha divelto la lamiera di un edificio in riparazione che è finita sulla sede di una scuola per l'infanzia. La strada provinciale che attraversa il bosco nel comune di Montemarano è stata bloccata a causa di grossi alberi sradicati che hanno invaso in più punti la sede stradale. (Nella foto: Firenze)