Il Palio dell'Assunta in programma ieri è stato rimandato per un violento acquazzone che si è abbattuto sulla città toscana rendendo inagibile la pista di tufo. Grande attesa per l'iconica corsa in piazza del Campo con dieci partecipanti in lizza per la vittoria. Ci saranno anche i vincitori della corsa dello scorso 2 luglio, il fantino Giovanni Atzeni, che ha vinto gli ultimi tre Palii e corre per il Leocorno, e il cavallo Zio Frac, che indosserà i colori del Nicchio

Il Palio di Siena si corre oggi dopo il rinvio per maltempo di ieri. Nel pomeriggio del 16 agosto, data storica in cui si svolge il Palio dell'Assunta, un violento acquazzone si è abbattuto sulla città toscana rendendo inagibile la pista di tufo. Tutto rimandato quindi al pomeriggio di oggi per assistere allo spettacolo delle dieci contrade in lizza per la vittoria in Piazza del Campo. Questa edizione segue quella dello scorso 2 luglio, la prima dopo la pandemia, che aveva visto la partecipazione di sole 6 contrade. Oggi saranno invece 10 i cavalli in lizza per la vittoria con alcune storiche rivalità, come quella tra Nicchio e Valdimontone, Leocorno e Civetta, Chiocciola e Tartuca, pronte a infuocarsi sin dai canapi della Mossa.

Ai nastri di partenza oggi ci saranno anche Contrade storiche, come Lupa, Giraffa, Onda e Selva. Occhi puntati soprattutto su Giovanni “Tittia” Atzeni, fantino vittorioso nelle ultime tre edizioni e anche in quella di luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano, con i colori del Drago e che stavolta difenderà l’onore del Leocorno, e sul Jonathan Bartoletti detto Scompiglio, che guiderà il cavallo della Chiocciola. Presente anche lo storico mossiere Bartolo Ambrosione per la Civetta mentre sarà assente anche questa volta Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, che rischia di veder svanito per sempre il sogno di eguagliare il record di 14 Palii vinti di Andrea de Gortes, noto anche come Aceto. In questa edizione faranno il loro esordio anche molti fantini, come per esempio Federico Guglielmi per la Giraffa, che ha preso ufficialmente il posto di Michel Putzu, noto anche come Tamuré.

I cavalli

approfondimento

Siena, Palio dell'Assunta: la storia della tradizionale corsa. FOTO

Dopo l’edizione del 2 luglio, dove tra i 6 partecipanti c’erano molti cavalli debuttanti, questa volta ben sette hanno già un’edizione alle spalle e due di loro anche una vittoria, come Zio Frac, fresco vincitore dell’ultima corsa con i colori del Drago, che questa volta gareggerà per Nicchio, e Remorex, che invece parteciperà per Tartuca. Tra gli altri barberi partecipanti si segnalano anche Viso d'Angelo per Chiocciola; Reo Confesso per Selva; Tabacco per Onda; Solu Tue Due per Valmontone; Violenta Da Clodia per Leocorno; Ungaros per Civetta; Arestetulesu per Giraffa e infine Astoriux per Lupa.

Dove vederlo

Il Palio, anche con il rinvio, manterrà gli orari previsti, solo spostati sulla giornata di meroledì. Si potrà seguire in diretta su La7 a partire dalle 16.45, con il corteo storico prima e la partenza della gara poi, prevista per le ore 19. Sarà possibile vederla anche su pc e smartphone grazie alla visione in streaming sul sito sempre dell'emittente.