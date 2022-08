2/15 ©Ansa

In seconda posizione Selva e in terza Valdimontone, mentre i mossieri Jonathan Bartoletti “Scompiglio" e Bartolo Ambrosione non sono riusciti a condurre Chiocciola e Civetta alla vittoria

Siena, Leocorno vince Palio dell'Assunta 2022. Ecco tutte le contrade: FOTO