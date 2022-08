Kosovo, la Nato avverte: "Pronti a intervenire se le cose peggiorano"

Mondo

È scoppiata di nuovo la tensione nel Kosovo del Nord, a maggioranza serba. Violente proteste si sono verificate in quest’area del Paese, in segno di protesta per la decisione del governo di Pristina di vietare l’uso di documenti e di targhe automobilistiche serbe nelle regioni settentrionali. La disputa ha riacceso i malumori tra Kosovo e Serbia. Belgrado continua a non riconoscere l’indipendenza di Pristina, autoproclamata nel 2008