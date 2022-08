Putin accusa Usa di voler prolungare la guerra della Russia in Ucraina

Il presidente russo, aprendo a Mosca la conferenza sulla sicurezza internazionale, ha accusato gli Stati Uniti di voler "tirare per le lunghe" il conflitto in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato oggi gli Stati Uniti di voler "prolungare" il conflitto in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Putin, riportano le agenzie di stampa russe, ha nuovamente osservato che la decisione di condurre un' "operazione militare speciale" in Ucraina è stata presa nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite. "Gli obiettivi di questa operazione sono definiti chiaramente: garantire la sicurezza della Russia e dei nostri cittadini e proteggere gli abitanti del Donbass dal genocidio", ha spiegato. Secondo Putin, inoltre, gli Stati Uniti "hanno preparato per il popolo ucraino un futuro da carne da cannone".