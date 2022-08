Usa, uomo si schianta con auto sul cancello Capitoll Hill e si uccide

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Un uomo questa mattina si è schiantato con la sua auto contro la cancellata di Capitol Hill, a Washington. Il fatto è avvenuto alle 4 ora locale (le 10 in Italia). La polizia ha confermato la notizia: "L'auto ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l'uomo stava scendendo". Le autorità hanno anche precisato che l'uomo ha sparato diversi colpi in aria lungo East Capitol Street. Quando gli agenti hanno cercato di avvicinarsi all'uomo, lui si è tolto la vita. Nessun altro è rimasto ferito e per il momento non ci sono prove che l'uomo avesse intenzione di attaccre in particolare un membro del Congresso, chiuso per la pausa estiva.