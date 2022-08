Il principe George invitato a una festa, la risposta di Kate e William

I duchi di Cambridge, William e Kate, hanno risposto con una lettera alla bambina di sei anni che ha invitato loro figlio, il principe George, alla sua festa di compleanno. La mamma della festeggiata ha pubblicato su Twitter una foto della lettera con la didascalia: "È qualcosa di incredibile da conservare". Il post, così, è subito diventato virale. Il principino, del resto, ha festeggiato il suo nono compleanno lo scorso 21 luglio. E come da tradizione, la famiglia ha rilasciato una sua nuova foto per festeggiare la ricorrenza: il ritratto, scattato dalla madre Kate Middleton, mostra una grande somiglianza tra George e il padre, il principe William, primo figlio di Carlo, principe del Galles e della defunta Diana Spencer.

Il biglietto reale

Il messaggio di William e Kate è il seguente: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge mi hanno chiesto di ringraziarti per la lettera di invito al principe George alla festa per il tuo sesto compleanno. Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per risponderti. Le Loro Altezze Reali sono estremamente grate per il tuo gentile invito. Tuttavia, dopo aver considerato attentamente le possibilità, mi spiace doverti dire che le Loro Altezze Reali si sentono costrette a rifiutare. Spero che ti diverta al tuo compleanno. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa la briga di scrivere al loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri”.