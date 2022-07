9/10 ©Getty

Per l'incontro, durato circa 25 minuti, la principessa ha indossato la collana col rosario già vista nel suo periodo di malattia che l'ha trattenuta per lungo tempo in Sudafrica. Il look, un abito nero con gonna a ruota, maniche lunghe e velo in merletto sul capo, ha destato stupore poiché alle sovrane cattoliche è concesso di vestire in bianco alla presenza del Papa, privilegio cui Charlène ha rinunciato senza una spiegazione ufficiale