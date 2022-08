Trump, blitz Fbi nella sua villa in Florida durato oltre 9 ore

Mondo

Usa Weekly News, Joe Biden sui cambiamenti climatici: “Un'emergenza”

“Il cambiamento climatico è un’emergenza, una minaccia, un pericolo imminente”: alla Brayton Point di Somerset, Massachusets, ex centrale a carbone chiusa nel 2017 e trasformata in struttura che gestisce l’energia elettrica prodotta attraverso l’eolico in mare, Biden annuncia nuove iniziative da mettere in atto contro i cambiamenti climatici. Di cui continua ad occuparsi anche in questi giorni, dopo essere risultato positivo al covid e aver incontrato Olena Zelenska, First Lady ucraina A cura di Valentina Clemente

Gaffe Biden - Nel corso del suo intervento a Somerset, Joe Biden ha commesso una piccola gaffe che ha fatto preoccupare molte persone (e ha richiesto l’intervento della Casa Bianca). Parlando dell’emergenza climatica, Biden ha detto: “Questo è il motivo per cui io – e altre persone con cui sono cresciuto – hanno il cancro”. Una gaffe, prontamente risolta: “Il presidente sta bene” ha scritto il suo ufficio stampa

Rivendicazioni - Biden continua a rivendicare la diminuzione del costo della benzina, che per molti è considerata insufficiente. “So cosa vuol dire crescere in una famiglia nella quale se il costo della benzina aumentava ce ne accorgevamo”, ha scritto su Twitter. “50 centesimi in più nelle vostre tasche hanno un valore. E abbiamo ancora lavoro da fare per abbassare i costi per le famiglie”, ha sottolineato il presidente a poche ore da un altro tweet in cui definiva la riduzione di 50 centesimi a gallone, 25 dollari al mese, “una boccata d’ossigeno”