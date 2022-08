Ucraina, Parolin: "Non chiedere ad aggredito di rinunciare alle armi"

Nella guerra tra Russia e Ucraina, come in tutti i conflitti, "il disarmo è l'unica risposta adeguata e risolutiva a tali problematiche, come sostiene il magistero della Chiesa". A dirlo è il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin in un'intervista rilasciata a Limes, dove ha invitato a rileggere l'enciclica Pacem in terris di san Giovanni XXIII: "Si tratta di un disarmo generale e sottoposto a controlli efficaci. In questo senso, non mi pare corretto chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi e non chiederlo, prima ancora, a chi lo sta attaccando", sostiene Parolin. Le divisioni tra la Chiesa ortodossa ucraina e il Patriarcato di Mosca, a seguito della guerra, sono profonde ma "non so se sia appropriato parlare di uno 'scisma'. Di certo, la guerra in atto, che vede coinvolti popoli fratelli nella fede cristiana e che celebrano, in maggioranza, la stessa liturgia, rappresenta una ferita profonda e sanguinosa per il cristianesimo orientale e per tutti i cristiani. Anche in questo caso, è ancora presto per comprendere le conseguenze di quanto sta avvenendo, ma è certamente più sconvolgente e scandaloso che siano i cristiani, nel cuore dell'Europa, a essere protagonisti di tali tragiche vicende", ha affermato.

"Manca disponibilità a intavolare reali negoziati di pace"

Nella tragedia della guerra in Ucraina ancora non emerge una sincera volontà di intavolare un negoziato di pace da parte di entrambi le parti, è la constatazione che li segretario di Stato vaticano affida a Limes. "La voce del Papa, spesso, è vox clamantis in deserto ('una voce che grida nel deserto'). E' voce profetica, di lungimirante profezia. E' come un seme gettato, che ha bisogno di un terreno fertile per portare frutto", rileva. "Se gli attori principali del conflitto non prendono in considerazione le sue parole, purtroppo, non succede nulla, non si ottiene la fine dei combattimenti". "Pure oggi nella tragica vicenda ucraina, non sembra emergere al momento disponibilità a intavolare reali negoziati di pace e ad accettare l'offerta di una mediazione super partes", aggiunge il porporato.