Gatto scomparso torna a casa dopo 9 mesi, si era trasferito dal vicino

Inutili le ricerche della famiglia che aveva dato il felino per morto: poi a un certo punto è ricomparso chiedendo cibo ascolta articolo Condividi

Willow, dato per morto, è invece riapparso dopo nove mesi nella casa dei suoi padroni, nel Regno Unito, con la nonchalanche tipica dei felini. Si può immaginare la gioia di una famiglia di Bristol che ha visto il proprio gatto ricomparire in casa dopo nove, lunghissimi, mesi di assenza. Settimane in cui i suoi padroni avevano pensato al peggio e si erano abituati alla dolorosa assenza del loro micio. Il ritorno di Willow ha portato con sè un'altra sorpresa: il gatto, in realtà, non si era allontanato più di tanto. Era semplicemente andato a vivere da un anziano vicino di casa.

Si era allontanato dopo la morte dell'altro gatto di famiglia Iris Kaye-Smith, 24 anni, ha raccontato al Mirror che Willow era sparito nel 2022. Era abituato ad allontanarsi per periodi anche lunghi, ma nove mesi fa, quando è morto di vecchiaia l'altro gatto di famiglia, sembrava essersene andato definitivamente. Insomma, due animali domestici scomparsi nell'arco di poco tempo, lasciando Iris e i suoi genitori profondamente addolorati. Sino a domenica scorsa, quando il gatto che è entrato tranquillamente in casa come se si fosse allontanato pochi minuti prima, dirigendosi verso la cucina, chiedendo da mangiare sotto gli occhi attoniti della famiglia e scatenando una reazione di sollievo e commozione.

Dove era finito Willow? vedi anche Primo caso di contagio da gatto a essere umano Che cosa ha fatto tutto quel tempo? ll giorno dopo Willow si è allontanato di nuovo, ma questa volta la mamma di Iris, Jo, lo ha seguito, scoprendo che l'animale aveva una “seconda casa” nella strada subito parallela. "Dall'inizio del lockdown - spiega Iris al Mirror - Willow ha iniziato a frequentare la casa di questo anziano, Jan, che vive da solo, e che crede che Willow adesso sia suo. Lo ha anche portato dal veterinario. Dopo la morte dell'altro nostro gatto, Harry, Willow si è trasferito a tutti gli effetti. Mia madre lo ha seguito, ha bussato alla porta di Jan e ha trovato Willow perfettamente a suo agio sul divano di casa. Jan ha confidato che sospettava che non si trattasse di un randagio, dicendo di essere sollevato per aver capito finalmente chi fossero i suoi padroni". Come risolvere adesso la questione? La famiglia di Iris sta valutando una “custodia condivisa” con Jan, perché il gatto sembra affezionato a tutte e due le sue famiglie e il sentimento è reciproco.