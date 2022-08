Crisi immobiliare in Cina: un'acciaieria su tre a rischio bancarotta

La domanda in flessione costante e la rigidità del governo, restio a nuovi interventi in soccorso del settore, lasciano presagire un futuro nebuloso per il comparto. La stretta potrebbe durare fino a cinque anni

Nel giro di cinque anni quasi un terzo delle acciaierie cinesi potrebbe dichiarare bancarotta. Si tratta di una crisi senza precedenti per il settore siderurgico del Dragone, conseguenza delle difficoltà crescenti in cui si trova l'intero settore immobiliare. A Pechino il tradizionale modello di crescita del settore sembra, infatti, non essere più sostenibile e la riduzione della domanda contribuisce alla definizione di un quadro che sembra essere in drastico peggioramento.

La linea di Pechino non cambia

La stretta potrebbe protrarsi per i prossimi cinque anni, ha messo in quardia Li Ganpo, fondatore e presidente di Hebei Jingye Steel Group. "L'intero comparto sta perdendo costantemente denaro", ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da Bloomberg. Le rigide regole imposte dal governo e la politica irremovibile sui salvataggi non contribuiscono alla creazione di prospettive rosee per gli anni a venire. Gli acquisti di acciaio nel Paese sono ai minimi termini dal 2008, col settore immobiliare che rappresenta circa un terzo delle acquisizioni del materiale in tutta la Cina.