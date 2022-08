Gran Bretagna, supermercati rimuoveranno data di scadenza da alimenti

Waitrose come altre catene britanniche

Secondo le stime del Programma d'azione per le risorse dei rifiuti (Wrap) sostenuto dal governo, la rimozione di date su frutta fresca e verdura potrebbe salvare l'equivalente di 7 mila sacchetti della spesa nel Regno Unito. Le patate, stando al Wrap, sono il cibo più sprecato nel Paese. Waitrose è solo l'ultima catena di supermercati ad aderire all'iniziativa per ridurre lo spreco alimentare: all'inizio del mese il gruppo Marks & Spencer, dopo un primo periodo di prova, ha rimosso le date di scadenza da più di 300 prodotti ortofrutticoli. In Inghilterra è stata la catena Tesco, nel 2018, a dare il via a questa iniziativa, togliendo le date da un centinaio di prodotti di cibo fresco.