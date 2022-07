Spazio, razzo cinese disintegrato su Oceano indiano

Un razzo cinese, utilizzato nei giorni scorsi come "booster" per lanciare una navicella spaziale senza equipaggio, ieri è rientrato nell'atmosfera terrestre senza controllo e si è disintegrato sopra l'Oceano Indiano (nei pressi della Malaysia, nella zona della città costiera di Bintulu). La conferma è arrivata sia da Pechino che da Washington.

Le accuse degli Usa a Pechino

Il Dipartimento della Difesa americano accusa Pechino di non aver condiviso le informazioni sul rientro a terra di un oggetto potenzialmente pericoloso. "Il Long March 5B (CZ-5B) della Repubblica Popolare Cinese è rientrato nell'Oceano Indiano alle 10:45 circa del 30 settembre", ha dichiarato l'unità militare statunitense su Twitter. Secondo l'amministratore della Nasa Bill Nelson, "tutte le nazioni spaziali dovrebbero seguire le migliori pratiche consolidate e fare la loro parte per condividere questo tipo di informazioni in anticipo per consentire previsioni affidabili del potenziale rischio di impatto dei detriti, soprattutto per i veicoli di trasporto pesante, come il Long March 5B, che comportano un rischio significativo di perdita di vite umane e di beni".