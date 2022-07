Vogue Francia, per la prima volta in copertina una modella con l'hijab

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Per la prima volta in oltre 100 anni di edizioni, c’è un hijab sulla copertina di Vogue France. È la modella di origini somale e musulmana Ugbad Abdi a indossarlo per il numero di agosto, in edicola da oggi e ispirato al tema dell’orgoglio nelle sue varie forme. Abdi è stretta in un abbraccio insieme alla collega Mona Tougaard, anche lei con radici in Somalia. La modella ha detto di essere commossa per come il servizio fotografico “potrebbe aprire le porte per le giovani ragazze che si sentono rappresentate da questo numero” della rivista. “Posso dirvi che la bambina che è in me sta scoppiando di gioia per quanto significhi per lei non solo avere due donne somale che si abbracciano su Vogue Francia, ma ancor di più per la rappresentazione dell’Hijab sulla copertina”. Il primo velo a comparire sulla copertina di un numero del magazine fu quello con cui posò Alina Aden, nel maggio 2018, per Vogue UK.