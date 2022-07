Canada, sparatorie a Langley: tre morti incluso il killer

È accaduto vicino a Vancouver, nella provincia sudoccidentale della British Columbia. Ci sono anche due feriti, uno in condizioni critiche, e la polizia ha riferito che sono rimasti coinvolti dei senzatetto. “Al momento non conosciamo il movente, né se ci fosse una relazione tra il sospetto deceduto e le vittime”, ha detto Il sovrintendente capo Ghalib Bhayani della Royal Canadian Mounted Police

Il sovrintendente capo Ghalib Bhayani della Royal Canadian Mounted Police, citato da Reuters , ha dichiarato: "Stiamo indagando attivamente su una serie di sparatorie che hanno provocato due morti, una persona ferita in condizioni critiche e un’altra con ferite gravi". Poi ha aggiunto: “Al momento non conosciamo il movente di questo incidente, né se ci fosse una relazione tra il sospetto deceduto e le vittime”.

Il sospetto ucciso dalla polizia

La polizia ha detto di aver risposto a "più segnalazioni di colpi sparati con diverse vittime in diversi luoghi in tutta la città di Langley e nella Township di Langley" e ha chiesto ai cittadini di rimanere lontani da diverse aree, compreso il parcheggio di un casinò e una fermata dell'autobus. In un avviso inviato ai residenti, le forze dell’ordine avevano descritto il sospetto come un uomo bianco in tuta e maglietta mimetica. "Nel confronto con il sospetto la polizia ha aperto il fuoco, colpendo l'uomo. È stato dichiarato morto sulla scena", ha spiegato la polizia in una nota.