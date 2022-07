10/15 ©Ansa

Negli ultimi anni, la California e altre parti degli Stati Uniti occidentali sono state devastate da enormi incendi in rapida evoluzione, causati da anni di siccità e dal riscaldamento del clima. Secondo Daniel Swain, climatologo dell'Università della California, l'incendio "si è esteso in tutte le direzioni a causa della combustione e della siccità. La serie di incendi selvaggi relativamente piccoli e non distruttivi che hanno colpito la California finora in questa stagione sembra essere finita"