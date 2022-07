Nel 2021 l'Italia è stato il Paese con più incendi in Europa

Siamo il Paese con più incendi in Europa. Lo rileva un dossier dell'Università Cattolica di Roma con un titolo che lascia pochi dubbi sulle cause: "Il cambiamento climatico in Italia. Lo scenario italiano alla luce del documento Il cambiamento climatico è una crisi sanitaria" , documento delle Nazioni Unite sulla crisi climatica. Nel 2021 l'Italia è stato il primo Paese in Europa – e il secondo al mondo – per numero di incendi registrati: ben 1.422, per un totale di 160.000 ettari di superficie bruciati. Per avere un'idea, si tratta dell'equivalente di circa 230mila campi da calcio. Si tratta del numero più alto registrato nell'ultimo decennio. Ma ci aspettiamo dati peggiori anche per quest'anno. E i dati del 2022 potrebbero essere anche peggiori.