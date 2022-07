Roma, incendio a Castel Fusano: fiamme nei pressi di un camping

Un incendio è divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio nella zona di Castel Fusano, area sud di Roma. In base a quanto si apprende, le fiamme sono partite all'altezza del civico 176, nei pressi del camping Roma Capitol. Coinvolto anche una parte del campeggio Country club, ora chiuso, dove si trovano diverse strutture in legno. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e il carro autoprotettori. Operativo anche un elicottero, mentre sono in arrivo due Canadair. Al lavoro anche polizia e volontari della Protezione civile.