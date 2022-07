Clima, lo scioglimento del ghiacciaio de la Mare in Trentino. VIDEO

Non c’è nulla che possa dare il polso della grave situazione dei ghiacciai italiani più delle immagini. Ancor di più se queste sono a confronto con la situazione degli anni scorsi. Il riscaldamento globale, come testimoniato dai crolli registrati nelle cronache – il più grave alla Marmolada – quest’anno sta facendo vedere duramente i suoi effetti. A darci il polso della situazione è un video pubblicato sulla pagina Facebook della Commissione Glaciologica - Società Alpinisti Tridentini, un confronto a volo d’uccello tra lo scorso anno e lo stesso periodo del 2022 nella stessa zona (GUARDA IL VIDEO). Un fiume in piena scende dal ghiacciaio de la Mare nel Parco Nazionale dello Stelvio, in Trentino. Dà chiaramente la misura di cosa sia cambiato rispetto allo scorso anno in termini di portata dell’acqua e di copertura di neve e ghiaccio sulla zona.