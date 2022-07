India, Droupadi Murmu nuovo presidente: prima donna di origine tribale

Ha ottenuto il sostegno di più della metà del Parlamento. Prende il posto di Ram Nath Kovind, in carica dal 2017. La 64enne Murmu è diventata il quindicesimo presidente dell'India. Premier Modi: "Raggio di speranza". Feste e balli tribali nel villaggio in cui è nata

Premier Modi: un raggio di speranza per i cittadini

"Una figlia dell'India di una comunità tribale nata in una parte remota dell'India orientale è stata eletta nostro presidente", ha sottolineato il premier Narendra Modi al 'The Hindu'. Lei “è diventata un raggio di speranza per i nostri cittadini, specialmente per i poveri, gli emarginati e gli oppressi”. La maggior parte degli abitanti del villaggio di Uparbeda, nell'India orientale, da dove proviene Murmu, ha celebrato per strada l'elezione del nuovo presidente, cantando e ballando, con i tamburi suonati dagli artisti tribali tamburi e dolci per tutti.