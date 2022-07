Onu, popolazione mondiale: 8 miliardi sulla Terra a novembre

Cronaca

In Italia crollo natalità e invecchiamento popolazione: i dati Istat

L'istituto di statistica fotografa la crisi demografica nel nostro Paese in una serie di dati presentati in occasione degli Stati generali della natalità a Roma. Nel 2021 si rischia di vedere dagli 11mila ai 20mila nati in meno rispetto al 2020, già segnato dalla pandemia. Scende, drammaticamente, anche la popolazione residente. Nei prossimi anni si prevede che la percentuale di popolazione over 90 cresca del 28%

Da 11mila a 20mila nati in meno nel 2021, una percentuale di persone over 90 che in 10 anni crescerà del 28%. Sono le cifre che raccontano il crollo della natalità in Italia e il progressivo invecchiamento della popolazione, presentate dall'Istat durante gli Stati generali della natalità a Roma





Intervenendo agli Stati generali della natalità, il premier Mario Draghi ha ammonito: "Un'Italia senza figli è un'Italia che non crede e non progetta. È un'Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire"