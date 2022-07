Strage Uvalde, la polizia del Texas apre un'indagine interna

AMERICA CONTRO: LA PUNTATA SUL GUN CONTROL



La polizia del Texas ha avviato un'indagine interna dopo la diffusione, domenica, di un rapporto dettagliato sugli errori compiuti dagli agenti nella strage alla scuola elementare di Uvalde, avvenuta lo scorso 24 maggio, in cui vennero uccisi 19 studenti e 2 insegnanti dal 18enne Salvador Ramos. Il documento di quasi 80 pagine, finora il più accurato resoconto della disastrosa risposta all'assalto, è stato messo a punto da una commissione investigativa creata dalla Camera del parlamento texano ed è stato consegnato alle famiglie delle vittime, che da tempo chiedono conto delle responsabilità per la lunghissima inazione degli agenti mentre il killer continuava ad uccidere in modo implacabile. Finora solo un poliziotto è stato sospeso ma non sono rotolate teste ai livelli più alti.