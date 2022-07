Guerra Ucraina Russia, le news del 17 luglio sulla crisi. DIRETTA

Monito dall'Ucraina: "Le crisi politiche in Occidente non fermino l'invio di armi. Non si faccia il gioco del Cremlino", dice Kiev. Il presidente Zelensky convinto che l'Ucraina riconquisterà molti territori. Per il Pentagono uccisi 100-150 civili in due settimane. Mosca replica: eliminati quasi 200 soldati di Kiev. L'intelligence britannica: l'offensiva russa resta di portata ridotta. Le forze di Putin accusate di ammassare armi nell'impianto nucleare di Zaporizhzhia

Gli ultimi approfondimenti:

