Cambridge, 5 studenti si suicidano in 4 mesi. Aperta inchiesta

Un suicidio accertato e altri 4 casi sospetti tra marzo e giugno di quest’anno. Teatro delle morti l’università di Cambridge, una delle più prestigiose del Regno Unito. Un fatto strano che, come riporta il Guardian , ha spinto i vertici dell’ateneo ad aprire un’inchiesta interna (sostenuta dalla sanità pubblica britannica) per chiarire la vicenda.

Il commento dell'ateneo

Gli studenti frequentavano college e indirizzi di studi diversi. Fatto per cui l’università non ritiene ci siano legami tra i cinque decessi. “Stiamo prendendo questa vicenda molto sul serio” ha commentato il vice rettore Graham Virgo. “Per noi niente è più importante della sicurezza e della salute dei nostri studenti. Siamo determinati a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per aiutare a prevenire morti future". Profondamente rattristato per quanto accaduto” ha aggiunto il vice cancelliere Stephen Toope. “In questo momento angosciante, i pensieri della nostra comunità vanno alle famiglie e agli amici degli studenti che sono morti”.