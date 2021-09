Gb, prima volta Oxford e Cambridge non al top, vince St. Andrews

Un primato storico basato sulla soddisfazione degli studenti, la ricerca, la qualità dell'insegnamento e i risultati dei laureati. Fondata agli inizi del XV secolo, St. Andrews è stata costantemente tra le prime tre nella classifica britannica stilata dal “The Times and The Sunday Times Good University Guide” comparendo subito sotto Oxford e Cambridge. Dopo trent’anni l’università scozzese, conosciuta nel mondo anche per aver avuto tra i suoi ex alunni il principe William e Kate Middleton che proprio lì si conobbero, si guadagna ora il gradino più alto.

Premiata per il modello "small class teaching"

approfondimento

Battaglia della schiuma in Scozia

Frequentata anche dall’ex premier scozzese Alex Salmond, St. Andrews è stata premiata per la qualità dello studio legata in particolare al modello dello 'small class teaching' tipico delle realtà più piccole e più funzionale nello scenario di restrizioni dell'emergenza Covid dei mesi scorsi. Durante un anno di campus chiusi e il passaggio alle lezioni online, la maggior parte delle università britanniche ha visto un drastico calo del gradimento degli studenti e anche della qualità dell'insegnamento. Nella classifica nazionale del gruppo Times, sotto le prime tre università ci sono Imperial College London, London School of Economics (Lse), Durham University, University College London, University of Warwick, University of Bath, Loughborough University a pari merito con Lancaster University.