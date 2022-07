Kirghizistan, l'incredibile video di una valanga su un ghiacciaio

Il filmato è stato realizzato da un turista che stava partecipando a un tour di trekking organizzato insieme ad altre 9 persone. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo rifugiandosi in mezzo ad alcune rocce

Ripresa in un video in diretta una valanga che si stacca dalle montagne del Tian Shan, in Kirghizistan. (GUARDA IL VIDEO) Il filmato è stato realizzato da un turista che stava partecipando a un tour di trekking organizzato insieme ad altre 9 persone. La valanga, come vedete, l'ha quasi travolto, ma l'uomo è riuscito a mettersi in salvo rifugiandosi in mezzo ad alcune rocce.