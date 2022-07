Crollo Marmolada, la situazione dei ghiacciai italiani. LE GRAFICHE

Il cambiamento climatico rischia di far scomparire i ghiacciai italiani. Lo sostengono gli esperti, che indentificano come possibile punto di non ritorno il 2100: entro quella data, se non contrastato, il surriscaldamento globale causerebbe lo scioglimento dell’80% di tutti i bacini idrici congelati e in particolare di quelli che si trovano sotto i 3.500 metri.