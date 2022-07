Crollo ghiacciaio Marmolada, ancora 13 dispersi: riprese le ricerche

I soccorritori sono al lavoro per cercare di ritrovare le persone che mancano all’appello, ma a causa del pericolo di ulteriori crolli nessuno risalirà il ghiaccio a piedi. Intanto si starebbe affrontando il dilemma sul far saltare o meno quello che resta del seracco

Sono riprese le ricerche delle 13 persone disperse nella tragedia della Marmolada, dove un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta ( IL VIDEO DEL CROLLO ). Le autorità stanno però ancora verificando la proprietà di quattro delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio. Al momento sono 7 le vittime accertate, 8 i feriti. Intanto i soccorritori starebbero affrontando il dilemma sul far saltare o meno quello che resta del seracco.

Le ricerche con elicotteri e droni

Le ricerche dei dispersi sono riprese in mattinata, con i primi sorvoli degli elicotteri e dei droni sul ghiacciaio della Marmolada. Per il momento, a causa del pericolo di ulteriori crolli di ghiaccio la zona è interdetta e, quindi, nessun soccorritore risalirà il ghiacciaio a piedi. Il pendio della Marmolada è monitorato giorno e notte ma sono possibili solo recuperi in superficie, perché è impossibile scavare: la massa di neve si è talmente consolidata "che non si può incidere nemmeno con un piccone", come ha spiegato il Corpo nazionale del soccorso alpino. Sul luogo si è alzato in volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza attrezzato con il sistema 'Imsi Catcher', per intercettare i segnali dei cellulari accesi.

L’ipotesi di far saltare il resto del seracco

Mentre si continua con le ricerche, ci sarebbe - secondo quanto riporta La Repubblica - un dilemma per i soccorritori: far saltare artificialmente il pezzo di ghiacciaio che ancora incombe sotto Punta Rocca. Un’ipotesi che permetterebbe di scavare fisicamente tra i blocchi di ghiaccio e roccia, però rischierebbe di seppellire con i detriti i dispersi. "I corpi potrebbero riaffiorare tra settimane o mesi, quando il caldo scioglierà il ghiaccio che li ha sepolti", ha detto il capo nazionale del soccorso alpino, Maurizio Dell’Antonio. "Qualcuno però potrebbe non essere più trovato".