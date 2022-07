Marmolada, crollo sul ghiacciaio: chi sono le vittime e i dispersi

Tre italiani, un cecoslovacco, e un uomo e una donna non ancora identificati: sono loro le 6 vittime confermate del crollo di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada ( VIDEO ). Un bilancio che potrebbe aggravarsi, con diciassette persone ancora disperse. Oggi intanto il premier Draghi si recherà in visita a Canazei, mentre il capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e a quello del Veneto, Luca Zaia.

Le salme delle vittime sono state trasferite al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la camera ardente e dove i parenti potranno recarsi per il riconoscimenti dei corpi. E proprio a Canazei è atteso in visita il premier Mario Draghi: insieme al capo del Dipartimenti della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori verrà fatto il punto della situazione. Nei sopralluoghi è impegnato personale della Protezione Civile trentina, con il supporto del soccorso alpino e dei droni dei Vigili del fuoco dotati di termocamere, in grado di individuare anche al buio la fonte di calore emessa da una persona.

Il cordoglio del Presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha telefonato poco fa al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza per la tragedia della Marmolada. Lo rende noto la Provincia di Trento. "Il capo dello Stato ha voluto trasmettere anche alla nostra comunità oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio. Allo stesso tempo ha espresso parole di gratitudine ai soccorritori che si stanno prodigando, in condizioni non certo facili, alla ricerca delle vittime della grossa frana che ieri pomeriggio ha causato morte e devastazione", ha spiegato Fugatti. Mattarella ha chiamato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime della tragedia della Marmolada, riconoscenza ai soccorritori e vicinanza alle comunità locali.