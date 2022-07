Crollo sulla Marmolada, riprendono le ricerche dei dispersi

Riprendono questa mattina le operazioni di ricerca sulla Marmolada, dopo che ieri pomeriggio si è verificato il crollo di un seracco di ghiaccio che ha investito due cordate di alpinisti nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia. Sono almeno 6 i morti, una ventina i dispersi e una decina i feriti. Il premier Draghi ha espresso cordoglio per le vittime e ha ringraziato i soccorritori "per il loro incessante lavoro". Aperta un’inchiesta per disastro colposo. Intanto in mattinata sono attesi ai piedi della Marmolada il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, i governatori di Veneto e Alto Adige, Luca Zaia e Arno Kompatscher, oltre a quello del Trentino, Maurizio Fugatti.