Usa Weekly News, Biden: “L’unico modo per fare la differenza è votare"

Un richiamo all’unità del Paese, che “in molti vedono diviso” ma anche alla necessità di tornare a votare, “per fare la differenza”, in una settimana in cui il Presidente Biden ha dovuto affrontare un’altra sparatoria, ma anche la perdita dell’amico e collega Shinzo Abe, ucciso a Nara durante un comizio. E in un incontro pubblico in Alaska, ad Anchorage, Donald Trump ha criticato l’amministrazione al governo: “Con me alla Casa Bianca non ci sarebbe stata l’invasione russa dell’Ucraina”

A cura di Valentina Clemente