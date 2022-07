Sri Lanka, Sky TG24 nel palazzo presidenziale occupato. VIDEO

Le proteste in Sri Lanka

approfondimento

Proteste Sri Lanka, si dimettono primo ministro e presidente

Nei giorni scorsi una marea umana si è riversata nella capitale Colombo, per cacciare il capo dello Stato, Gotabaya Rajapaksa, ritenuto responsabile della drammatica recessione in cui è piombato il Paese. In migliaia ieri mattina hanno invaso la residenza presidenziale, costringendo Rajapaksa a fuggire. La protesta si è spinta poi fino all'abitazione del primo ministro, Ranil Wickremesinghe, che è stata data alle fiamme. Poche ore prima era stato lo stesso premier a dimettersi per primo, dopo le richieste dei leader dei principali partiti che ora intendono formare un governo di unità nazionale. Un processo che il presidente Rajapaksa ha accettato di assecondare: lascerà il 13 luglio "per garantire una transizione pacifica", ha annunciato ieri il capo del parlamento, Mahinda Abeywardana, in una dichiarazione televisiva.