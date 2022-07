In India tensione tra governo e Twitter, causa contro blocco contenuti

A giugno la piattaforma ha ricevuto un avviso di blocco delle attività. Secondo New Delhi Twitter non sarebbe in regola con le norme sulle tecnologie informatiche in vigore dallo scorso anno

Botta e risposta con ministro indiano

approfondimento

Elon Musk: Twitter fornisca dati su account spam o viola l'accordo

E non è la prima volta che il governo di New Delhi minaccia la piattaforma di sospendere i contenuti, adducendo la motivazione che Twitter non sarebbe in regola con le norme sulle tecnologie informatiche in vigore dallo scorso anno. Di altro avviso l’azienda fondata da Jack Dorsey che, secondo fonti riferite dall'agenzia di stampa Pti, individua nelle richieste indiane una forma di censura politica. Toni accesi cui ha risposto il ministro alle Tecnologie Informatiche Rajeev Chandrasekhar, utilizzando proprio un tweet, chiarendo che tutte le piattaforme hanno il diritto di rivolgersi ai tribunali ma hanno l'obbligo di rispettare le leggi del Paese.