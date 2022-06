Elon Musk: Twitter fornisca dati su account spam o viola l'accordo

Lo chiede il patron di Tesla in una lettera inviata al social network dai suoi avvocati per completare l'acquisizione da 44 miliardi di dollari. Musk ritiene che "l'azienda stia attivamente resistendo e ostacolando i suoi diritti di informazione"

Elon Musk ha chiesto a Twitter dati e informazioni su spam e account falsi per completare la sua acquisizione del social network da 44 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato lo stesso patron di Tesla in una lettera inviata all'azienda. "Musk ritiene che l'azienda stia attivamente resistendo e ostacolando i suoi diritti di informazione", si legge nella lettera inviata dagli avvocati di Musk.

"Violazione dell'accordo"

Nella comunicazione alla Sec, il patron di Tesla afferma che il rifiuto di Twitter di fornire le informazioni ripetutamente richieste sugli account è una violazione dell'accordo di fusione. "L'ultima offerta di Twitter di offrire dettagli sulle metodologie che usa è equivalente a un rifiuto" di soddisfare della richiesta di Musk, si legge nella lettera. "Gli sforzi di Twitter di caratterizzare" la richiesta in altro modo è "solo un tentativo di offuscare e confondere. Musk ha detto chiaramente che non crede che le metodologie della società siano adeguate. I dati che ha richiesto sono necessari", prosegue la lettera. Musk si riserva il diritto di mettere fine all'accordo di fusione con Twitter in caso di violazione dell'intesa.