Uk, altre tre dimissioni nel governo Johnson per lo scandalo Pincher

Continuano le dimissioni nel governo di Boris Johnson. Dopo gli addii del ministro della Sanità Sajid Javid e del cancelliere dello Scacchiere - responsabile della politica economica - Rishi Sunak, escono dalla squadra del premier altri tre membri. Sono Will Quince, viceministro responsabile finora del dossier della Famiglia e dell'Infanzia; Laura Trott, ministrial aide ai Trasporti (figura simile al nostro sottosegretario, ma con meno poteri) e Robin Walker, viceministro per gli Standard della Scuola in seno al dicastero dell'Istruzione. Non si ferma l’onda lunga delle ribellioni interne ai Tory per l’ennesimo scandalo che colpisce Johnson, quello legato alla sua gestione del caso Pincher, deputy chief whip e fedelissimo del premier costretto a dimettersi la settimana scorsa per aver palpeggiato due uomini, fra cui un collega deputato, in un club per uomini. I colleghi di Johnson – ancora sotto torchio per il Partygate - condannano il fatto che il premier, nonostante fosse già stato informato di accuse simili a carico di Pincher risalenti al 2019, come ha ammesso lui stesso, non avesse deciso di sollevarlo dai suoi incarichi politici. Anzi, da viceministro degli Esteri Pincher è passato all'importantissima carica di deputy chief whip, una sorta di custode della disciplina di maggioranza in Parlamento. Johnson è atteso in giornata alla Camera dei Comuni.