Boris Johnson dopo il voto di sfiducia, perché ne esce indebolito

Il leader conservatore commenta il voto di fiducia in maniera ottimistica: "Ora possiamo parlare delle questioni che interessano la gente" . Ma sono in molti a ipotizzare che non riuscirà a restare leader del Partito Conservatore a lungo

Oggi incontro con i ministri del governo per Boris Johnson sopravvissuto al voto di fiducia di ieri che ha visto 148 parlamentari conservatori votare contro di lui e 211 esprimere il proprio sostegno al premier in carica. Sostenuto solo dal 40 per cento dei Tories, Boris si impegna a portare avanti il lavoro dell'esecutivo, e afferma che ora si chiude con la polemica del Partygate per permettere al governo di concentrarsi "su quello che importa di più alla gente". Johnson ha commentato il voto di fiducia in maniera ottimistica, definendolo “un buon risultato per la politica e per il paese”. Ma sono in molti a pensare che Johnson probabilmente non riuscirà a restare leader del Partito Conservatore a lungo