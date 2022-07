Russia rafforza flotta Mar Nero: 30 missili pronti a lancio

La Russia sta rafforzando la flotta navale nel Mar Nero e ora ha schierate tre navi da guerra e due sottomarini, per un totale di oltre 30 missili Kalibr. Lo ha riferito in un comunicato il Comando operativo meridionale, citato da Ukrinform. "Nella parte nord-occidentale del Mar Nero, ci sono attualmente tre navi e due sottomarini pronti a lanciare oltre 30 missili". (LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Mosca: creati due corridoi per export grano dal Mar Nero

Nel frattempo, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, ha annunciato che Mosca ha realizzato due corridoi nel Mar Nero e nel Mar d'Azov per facilitare l'esportazione di grano. "Stiamo adottando una serie di misure per garantire la sicurezza della navigazione nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov - ha detto il ministro. Il pericolo di mine nelle acque del porto di Mariupol è stato completamente eliminato".