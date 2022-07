Alluvioni Australia, 50 mila persone evacuate vicino Sydney

Sale il bilancio delle vittime

Inondazioni a Sydney, migliaia di evacuati. Diga straripa. LE FOTO

Le inondazioni in Australia hanno finora causato più di 20 vittime, molte delle quali nel Nuovo Galles del Sud. Numerosi i dispersi. I soccorritori lavorano senza sosta alla ricerca di coloro che non rispondono all’appello. Allertata la popolazione in altre 50 aeree a causa dell'esondazione di alcuni fiumi principali. Il maltempo sta colpendo anche le vicine regioni di Hunter e Illawarra. Secondo i tecnici del centro Bureau of Meteorology, in alcune zone sono caduti 800 mm di pioggia in quattro giorni, quasi un terzo in più della media delle precipitazioni che la città riceve in un anno.