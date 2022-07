1/6 ©Getty

Forte maltempo in Australia. A causa delle piogge torrenziali delle ultime ore, la diga di Warragamba, nel Sud-Ovest di Sydney, ha iniziato a straripare nelle prime ore della mattina, ben prima delle previsioni delle autorità. E c'è una prima vittima del maltempo: si tratta di un uomo che era in kayak sul fiume Parramatta e che è affogato nonostante i soccorsi, che lo avevano avvistato in difficoltà, si fossero attivati

