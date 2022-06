Ucraina, Zelensky: Russia è la più grande organizzazione terroristica

Sale a 18 il numero delle vittime dell’attacco missilistico russo al centro commerciale Amstor di Kremenchuk, città a 330 km di Kiev, in Ucraina. Le autorità locali parlano anche di 36 dispersi e 59 feriti, di cui 25 ricoverati in ospedale. Proseguono le operazione di soccorso. “Oltre mille i soccorritori al lavoro tutta la notte dopo l’attacco russo” fa sapere il capo dell'amministrazione regionale di Poltava Dmitry Lunin.

Zelensky: la Russia è la più grande organizzazione terroristica del mondo

“È uno degli atti terroristici più sfacciati della storia europea”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce l’attacco russo al centro commerciale situato nella regione di Poltava. In un video di pochi minuti Zelensky parla della Russia come “la più grande organizzazione terroristica al mondo”. Poi continua: “Solo terroristi completamente senza cuore, che non dovrebbero avere posto sulla terra, possono lanciare missili in un posto simile”. Zelensky infine chiede agli Stati Uniti e al mondo democratico di riconoscere la Russia come “uno stato che sponsorizza il terrorismo”.