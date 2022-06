Mondo

I soccorritori sono al lavoro per cercare di raggiungere varie persone che sono rimaste intrappolate sotto le macerie , ha precisato l'emittente statale di Cuba, aggiungendo che di almeno una donna si sa con certezza che è in vita

In attesa di una versione ufficiale definitiva sulle cause dello scoppio, il presidente della repubblica Miguel Díaz-Canel ha fatto diramare un comunicato in cui afferma che "non è stata una bomba o un attentato, ma solo uno sfortunato incidente"