Ue, Michel: "Oggi daremo lo status di candidato all'Ucraina e Moldavia"

Il Consiglio europeo è riunito oggi a Bruxelles per un importante summit. Una due giorni in cui i capi di stato e di governo dovranno decidere sula concessione all’Ucraina e alla Moldavia dello status di Paesi candidati all’adesione all’Ue. Per il presidente del Consiglio europeo Charles Michel "è un momento decisivo per l'Unione europea”. "Sono fiducioso che oggi daremo lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia ed esprimeremo una chiara e forte prospettiva europea per la Giorgia" ha detto Michel. Intanto con 529 voti favorevoli , 45 contrari e 14 astenuti il Parlamento Ue ha adottato una risoluzione che invita i leader a concedere lo status "senza indugio".